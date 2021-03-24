Александра Дрозденко избрали заместителем председателя палаты регионов конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Дрозденко избрали заместителем председателя палаты регионов конгресса местных и региональных властей Совета Европы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области губернатора Александра Дрозденко повторно избрали на должность заместителя председателя палаты регионов конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Как стало известно в среду, 24 марта 2021 года, выборы происходили посредством тайного голосования.

- Основным приоритетом своей работы в Конгрессе я считаю повышение эффективности местного и регионального демократического управления, рост социального взаимопонимания и, конечно, качества жизни людей, - отметил Дрозденко.

Губернатор отметил, что путем конструктивного сотрудничества в большой европейской семье совет продолжит преодолевать новые вызовы и искать совместные решения всех актуальных вопросов в интересах граждан.

Добавим, что свое намерение воздержаться от голосования за представителя российской делегации в руководстве Конгресса высказывали представители стран Балтии, Польши, Украины и Грузии.