Мокрый снег вернется в Ленинградскую область 25 марта

Мокрый снег пойдет в Ленобласти 25 марта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Только наступило тепло и выглянуло яркое солнце, как в Ленинградскую область собирается вернуться мокрый снег. По прогнозу синоптиков, неприятные осадки нагрянут в регион днем в четверг, 25 марта 2021 года. Снег будет сопровождаться дождем, а ночью температура воздуха опустится ниже нуля градусов.

- В четверг в Ленобласти будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный до 6-11 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на 25 марта в области температура воздуха будет от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем поднимется до 4-9 градусов тепла. В связи с таким перепадом температуры, ночью и утром на дорогах будет гололед. Добавим, что ночные заморозки в области ожидаются вплоть до 27 марта.