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Коронавирус Covid-1924 марта 2021 13:57

Более 332 тысяч петербуржцев получили первую дозу вакцины от коронавируса

Полностью закончили цикл вакцинации 243 тысячи человек
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 332 тысяч петербуржцев

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с начала прививочной кампании первую дозу вакцины получили уже более 322 тысяч человек. Полный цикл вакцинации уже закончили 243 тысяч горожан. Об этом в Смольном рассказали в среду, 24 марта 2021 года. Сейчас в Петербурге работают 129 прививочных пунктов, из них 107 в поликлиниках, 19 в частных клиниках, три в федеральных учреждениях. Еще прививки делают работники 17 выездных бригад.

- Организация работы прививочных пунктов построена с учетом рекомендаций Росатома. Проводится постоянный мониторинг работы пунктов, обучение медицинского персонала, определяются лучшие практики. Для медиков разработаны и внедрены алгоритмы и стандартные операционные процедуры, что позволяет оптимизировать процесс вакцинации, - подчеркнул вице-губернатор Олег Эргашев.

Сегодня в Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V" в размере 39,2 тысяч доз. В поликлиниках остаток препарата - 31,7 тысяч доз.

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