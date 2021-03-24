Более 332 тысяч петербуржцев получили первую дозу вакцины от коронавируса

Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 332 тысяч петербуржцев Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с начала прививочной кампании первую дозу вакцины получили уже более 322 тысяч человек. Полный цикл вакцинации уже закончили 243 тысяч горожан. Об этом в Смольном рассказали в среду, 24 марта 2021 года. Сейчас в Петербурге работают 129 прививочных пунктов, из них 107 в поликлиниках, 19 в частных клиниках, три в федеральных учреждениях. Еще прививки делают работники 17 выездных бригад.

- Организация работы прививочных пунктов построена с учетом рекомендаций Росатома. Проводится постоянный мониторинг работы пунктов, обучение медицинского персонала, определяются лучшие практики. Для медиков разработаны и внедрены алгоритмы и стандартные операционные процедуры, что позволяет оптимизировать процесс вакцинации, - подчеркнул вице-губернатор Олег Эргашев.

Сегодня в Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V" в размере 39,2 тысяч доз. В поликлиниках остаток препарата - 31,7 тысяч доз.