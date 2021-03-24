СК начал проверку после обнаружения скелета ребенка

СК начал проверку после обнаружения детского скелета в парке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу начало проверку после обнаружения скелета человека в Красносельском районе города. На страшную находку наткнулись люди, гулявшие в Южно-Приморском парке.

- Следственными органами проводится доследственная проверка по факту обнаружения 23 марта 2021 года на территории Южно-Приморского парка останков скелета неустановленного человека. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления пола, возраста человека, а также причины смерти и давности ее наступления, - сообщает пресс-служба СК.

Напомним, что по данным источника «Комсомольской правды», размер останков составляет 94 сантиметра, что соответствует ребенку возрастом два-три года. Сейчас скелет направлен в морг, с места происшествия изъяты полиэтиленовые пакеты, бутылки и окурки.