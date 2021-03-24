Аэросани перевернулись у Петропавловской крепости в Петербурге

МЧС спасло шесть человек со льда Невы в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге у Петропавловской крепости на Неве произошло ЧП. Днем в среду, 24 марта 2021 года, недалеко от Троицкого моста потеряли ход частные аэросани и шесть человек оказались на тонком льду. На спасение к ним отправились сотрудники МЧС.

- В акватории Невы у Троицкого моста частные аэросани потеряли ход. Спасатели оказали помощь в доставке четырех взрослых и двух детей на берег, - рассказали в пресс-службе спасателей.

По предварительным данным, никто серьезно не пострадал. Всех шестерых осмотрят специалисты и в случае необходимости передадут их в руки медиков.

Напомним, что в минувшую субботу, 20 марта, спасатели сняли с дрейфующей льдины 50 человек. Несмотря на запрет выхода на лед, рыбаки отправились на Финский залив. Льдина оторвалась и начала уходить вглубь залива. Для спасения людей было использовано 10 единиц специальной техники.