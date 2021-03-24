Вход в парки Петергофа станет платным с 24 апреля

Пока прогуляться по Петергофу можно бесплатно Фото: Олег ЗОЛОТО

Загородные музеи-заповедники потихоньку начинают перестраиваться на летний режим работы. В Петергофе сезон начнется с 24 апреля, с этого же дня вход в парки дворцового комплекса станет платным. Правда, сколько именно он будет стоить, пока неизвестно.

- Наши парки на просушку закрываться не будут, а это значит, что сейчас по ним можно спокойно гулять, да к тому же и бесплатно, - рассказали «КП» Петербург» в пресс-службе музея. – Однако через месяц вход будет платным. Это касается не только Петергофа, но и других комплексов, которые входят в состав ГМЗ: Стрельны, Ораниенбаума и парка Александрия.

В конце апреля вход станет платным и в Екатерининский дворец Царского села. Но Александровский парк по-прежнему останется свободным для прогулок. Что же касается Павловска, то здесь стоимость будет символической – за вход попросят заплатить 100 рублей.

Напомним, ранее «КП» писала о том, что Петербурге городские парки закрываются на просушку. То же самое произойдет и с гатчинским парком – он не будет работать с 5 по 30 апреля.