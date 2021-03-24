Международный культурный форум в Петербурге пройдет 11-13 ноября 2021 года

Петербург готовится принять международный культурный форум в ноябре 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в 2021 году все же состоится IX международный культурный форум. Мероприятие пройдет не онлайн, а в очной форме с 11 по 13 ноября. Он будет посвящен теме культурных кодов новой реальности. Напомним, что в прошлом году программа не проводилась из-за разгара пандемии в мире.

- Пандемия особенно сильно затронула культуру. Для Петербурга эта сфера – одна из основных. Но жизнь музеев, театров, библиотек не прекратилась. Она развернулась в Интернет-пространстве. Осмысление этого уникального опыта на площадках форума может дать старт новым ярким проектам, - отметил губернатор города Александр Беглов.

В программу форума войдут 14 тематических секций, которые будут возглавлять директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, народные артисты России Борис Эйфман и Николай Цискаридзе и многие другие деятели культуры.

Также на площадках для дискуссий планируется обсудить опыт цифровизации учреждений культуры.