Фигурку зайца убрали от Петропавловской крепости

Скульптуру зайца убрали от Петропавловской крепости. Фото: "Мостотрест"

Самый знаменитый заяц Петербурга, «живущий» у Иоанновского моста рядом с Петропавловской крепостью, покинул свое насиженное место. 24 марта скульптуру демонтировали работники «Мостотреста». Причиной стал ремонт ледорезов, на одном из которых и сидел зайчик.

- Сотрудники СПб ГБУ «Мостотрест» демонтировали самого знаменитого зверька города в рамках подготовки ледорезов (кустов свай), на которых он стоял, к осмотру и ремонту. Эти кусты предохраняют опоры моста от ледохода. Ледорезы накренились от ледовой нагрузки и необходимо установить их в проектное положение, - сообщает пресс-служба предприятия.

После ремонта ледорезов скульптуру ушастого, которую почистят и покрасят, вернут на место. Точные сроки окончания работ пока не называются.

Напомним, что скульптура зайца установлена по названию Заячьего острова, на котором стоит Петропавловская крепость и где до основания Петербурга во множестве водились зайцы. Изваяние появилось в 2003 году, к 300-летию города.