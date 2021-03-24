Тело 17-летнего подростка с огнестрельным ранением головы нашли в Купчино

В Купчино нашли мертвого подростка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Правоохранительные органы Фрунзенского района Санкт-Петербурга работают в одной из квартир жилого дома на улице Олеко Дундича, где днем 24 марта было найдено тело 17-летнего подростка с огнестрельной раной головы.

- Полицейские получили сообщение о том, что подросток получил огнестрельное ранение. Он скончался, - пишут «Невские новости» со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, прибывшие на место полицейские обнаружили 17-летнего парня с огнестрельной раной в области головы. Выстрел, как предполагается, был произведен из ружья.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты и следователи петербургского управления Следственного комитета России. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Решение о возбуждении уголовного дела или отказе будет принято по результатам проверки.