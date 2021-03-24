МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленинградской области 24 марта

В Ленобласти объявили штормовое предупреждение вечером 24 марта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ленинградскую область надвигается сильный ветер. МЧС региона объявило штормовое предупреждение. По сообщению спасателей, во второй половине дня среды, 24 марта 2021 года, поднимется ураган. В связи с этим местным жителям следует заранее подготовиться, чтобы не лишиться имущества и не пострадать самим.

- Начиная со второй половины дня 24 марта местами на территории Ленобласти ожидается усиление юго-западного ветра 15-17 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе МЧС 47-го региона.

Спасатели предупреждают, что из-за ураганного ветра повышается вероятность ДТП, а также происшествий на водных объектах.

Местным жителям рекомендуют убрать с открытых балконов вещи, закрыть окна. Машину желательно убрать в гараж, либо парковать подальше от сухих деревьев и слабо закрепленных конструкций.