Пять уголовных дел по оказанию ритуальных услуг раскрыто в Ленобласти

Полиция раскрыла пять дел в отношении ритуальщиков Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пять уголовных дел в отношении сотрудников фирм ритуальных услуг из Ленобласти раскрыла полиция за 2020 год. Учитывая, что годом ранее никаких дел не заводилось, в Главке отмечают работу по «декриминализации» похоронной отрасли.

- Несмотря на создание муниципальных предприятий, которые должны были бы искоренить «поборы» с граждан, фактически в сфере организации похоронного дела и оказания ритуальных услуг серьезных изменений пока нет, - отметил заместитель начальника ГУ МВД России Виктор Борисенко.

По результатам проверок, почти все муниципальные похоронные фирмы оказались убыточны. В то же время, в отдельных случаях с родных умерших требуют по 100 тысяч рублей за предоставление места и организацию погребения.

В МВД отмечают, что оперативная обстановка остается сложной и жалобы на ритуальщиков продолжают поступать.