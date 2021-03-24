Смольный выделит 818 млн рублей на конкурсы и фестивали в Петербурге

Петербург выделит 818 млн рублей на организацию конкурсов и фестивалей в сфере культуры Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году Смольный выделит 818 миллионов рублей на организацию культурных конкурсов и фестивалей в Санкт-Петербурге. Деньги будут предоставляться некоммерческим организациям. Об этом в среду, 24 марта 2021 года, рассказали в администрации города.

- Крупные фестивали и конкурсы – важная составляющая имиджа нашего города. Мы должны поддерживать их организаторов, – сказал губернатор Александр Беглов.

Из-за пандемии многие организации серьезно пострадали. Но они очень важны, так как реализуют значительную часть художественных проектов и инициатив. Каждый год Смольный поддерживает множество мероприятий. среды которых: фестиваль балета Dance Open, кинофестиваль "Послание к Человеку", театральный фестиваль "Балтийский дом", фестиваль искусств "Дягилев P.S." и многие другие.

Также Беглов распорядился выделить из бюджета города около 70 миллионов рублей для поддержки негосударственных театров.