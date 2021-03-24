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Общество24 марта 2021 16:40

Депутаты официально утвердили Гатчину столицей Ленинградской области

Город получил это звание на постоянной основе
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Гатчина стала столицей Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли изменения в Устав региона, по которому Гатчина официально стала столицей. Именно здесь, наряду с Петербургом, будут находится органы государственной власти 47 региона.

- Гатчина объявляется городом, в котором будут в том числе размещены подразделения правительства. Сегодня это решение поддержано депутатами парламента, - отметил спикер Заксобрания Сергей Бебенин.

По данным комитета правового обеспечения, поэтапный переезд начнется в 2021 году. Поскольку это не может произойти единомоментно, пока в уставе местом пребывания госорганов оставлен и Петербург.

Напомним, что движение за перенос столицы Ленобласти в Гатчину (сейчас это звание на годичный срок получает один из городов региона) началось еще в 2017 году. В 2020-м решение приняли окончательно. За Гатчину говорит близость к Петербургу, к аэропорту Пулково и исторический фактор. Город дважды имел статус царской резиденции: при Павле I и Александре III.