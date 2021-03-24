Строительство Широтной магистрали началось в Петербурге

В Петербурге началось строительство новой широтной магистрали Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в среду, 24 марта 2021 года, стартовало строительство Широтной магистрали скоростного движения. В первую очередь рабочие приступили к прокладке Витебской развязки, которая соединит новую скоростную трассу с ЗСД. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

- 12 лет назад в это время мы запускали строительство ЗСД. Потом была федеральная трасса Москва – Петербург. За последние годы Петербург очень усилился с точки зрения транспортной инфраструктуры. Новая развязка очень важна, так как в будущем поможет выйти на федеральную трассу, - отметил помощник президента России Игорь Левитин.

Новая широтная магистраль будет протяженностью более 27 километров. Ее появление поможет решить сразу несколько транспортных задач, включая соединение ЗСД с Московским и Фрунзенским районами.

Добавим, что пропускная способность трассы составит до 70 тысяч автомобилей в сутки. Ширина магистрали - шесть полос.