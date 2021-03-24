Петербуржцев предупредили об усилении ветра вечером 24 марта

МЧС предупредило жителей Петербурга об усилении ветра Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вместе с потеплением в Санкт-Петербург придет и ураганный ветер. Управление МЧС Северной столицы предупредило о том, что во второй половине дня среды, 24 марта 2021 года, в городе ожидается ураган.

- Согласно прогнозу синоптиков, в среду ожидается усиление юго-западного ветра до 17 метров в секунду, - рассказали спасатели.

МЧС рекомендовало горожанам убрать вещи с балконов, по возможности поставить машину в гараж, либо подальше от деревьев или слабо укрепленных конструкций. Пешеходам лучше всего обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также деревьев, трубопроводов, мостов и эстакад.

Напомним, что в Ленинградской области также объявлено штормовое предупреждение. Завтра, 25 марта, во всем регионе ожидается дождь и мокрый снег, температура около плюс 6 градусов.