Петербуржцам рассказали об опасности использования измельчителей пищевых отходов в квартирах

Использование измельчителей пищевых отходов в квартирах способствует заиливанию канализации и появлению неприятных запахов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жителей Санкт-Петербурга попросили не использовать в квартирах измельчители пищевых отходов без специальных мероприятий по организации систем транспортировки стоков. С такой рекомендациям в среду, 24 марта 2021 года, к горожанам обратились специалисты "Водоканала". Они отметили, что диспоузеры, установленные неправильно, способствую заиливанию канализации и появлению неприятных запахов.

- Диспоузеры устанавливают в раковинах или на входе в систему водоотведения, чтобы измельчить остатки пищи до состояния, которое позволит легко смыть их в канализацию, - пояснили в компании.

Как рассказали в "Водоканале", дополнительное поступление в сеть измельченных пищевых отходов создает условия для накопления в сети органических отходов, их разложения, возникновении запахов, засоров и прочих явлений, значительно ухудшающих среду проживания горожан.

Сброс измельченных бытовых отходов в канализационную сеть Санкт-Петербурга создаст дополнительные проблемы для эксплуатации сетей, а также при очистке сточных вод на канализационных очистных сооружениях.