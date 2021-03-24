Выставка в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского открылась в Петербурге

В Петербурге открылась выставка, посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского / Фото: ЗакС

В Санкт-Петербурге в среду, 24 марта 2021 года, в Ротонде Мариинского дворца открылась выставка, посвященная 800-летнию со дня рождения Александра Невского - небесного покровителя Северной столицы. На торжественной церемонии присутствовал председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, игумен Силуан, а также представители Военно-исторического музея артиллерии.

- Впервые в парламенте города открывается выставка, посвященная святому благоверному князю Александру Невскому. Именно он как мудрый управитель, талантливый дипломат и непобедимый полководец, сохранил православную веру, укрепил духовные традиции Руси, сделав ее великой, - отметил парламентарий.

На выставке представлен современный список с иконы Смольного собора конца XIX века, на которой святой князь изображен в так называемой императорской иконографии, возникшей после перенесения мощей в Петербург в 1724 году в период царствования Петра I.