Лишь 7% заявлений о домашнем насилии в Петербурге превратились в уголовные дела за 2020 год

Из 6,7 тысяч заявлений в полицию на домашнее насилие только по 7% возбудили уголовные дела за 2020 год в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За 2020 год в полицию Санкт-Петербурга поступило 6703 заявления о домашнем насилии. Только по 7 процентам от общей суммы были возбуждены уголовные дела. Об этом в среду, 24 марта 2021 года, рассказал уполномоченный по правам человека в Северной столице Александр Шишлов.

- Пострадавшие - женщины. Это приводит к трагедиям. Домашнее насилие в России рассматривается не как преступление а как внутрисемейное дело, - заявил Шишлов.

Уполномоченный по правам человека отметил, что пандемия обострила проблемы в области защиты права на жизнь, здоровья, медпомощь.

- Ковид принес много страданий, боли, горя. Но способствовал росту гражданской солидарности и взаимопомощи, - добавил он.

Со слов Шишлова, за год к нему поступило большое количество жалоб на нарушение права на охрану здоровья из-за приостановки плановой помощи.