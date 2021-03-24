Весенняя уборка улиц началась в Петербурге

В Петербурге преступили к локальной уборке улиц Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Теплая погода позволила начать в Санкт-Петербурге весеннюю уборку улиц. Однако тщательно мать дороги и фасады домов начнут только в апреле, когда в городе среднесуточная температура будет выше ноля. Об этом в среду, 24 марта 2021 года, рассказал вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко.

- Дорожным предприятиям поручено с учетом погодных условий начинать мыть отдельные прогретые участки улиц. Сегодня начались работы на центральных проспектах и основных скоростных магистралях, где уже нет снега. Например, на Невском проспекте, - пояснил чиновник.

Улицы моют только днем и только водой, после чего асфальт зачищают щетками. При этом, на многих участках продолжают вывозить залежи снега.

- Масштабная работа по уборке города после зимы начнется в апреле. Сейчас коммунальные службы завершают сверять графики работ, синхронизируют отдельные виды уборки, - сказал вице-губернатор.