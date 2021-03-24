Уголовные дела об убийстве возбудили после пропажи двух рыбаков в Ленобласти

В Ленобласти возбудили уголовные дела в связи с исчезновением двух рыбаков Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области 19 марта 2021 года возбудила два уголовных дела об убийстве после пропажи без вести двух рыбаков. Оба мужчины исчезли в Приозерском районе, однако с разницей в год.

- 6 ноября 2020 год пропал без вести 47-летний житель Петербурга. От отправился рыбачить на озеро Отрадное, разместился на Тройном острове. Однако домой так и не вернулся, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Другой случай также произошел в Приозерском районе, но еще в июле 2019 года. 27 июля 38-летний житель Самарской области приехал на остров Ласточкин в Ладожском острове. Мужчина также отправился на рыбалку. Однако с тех пор о нем ничего не известно.

По обоим случаям, так и не найдя рыбаков, следственный комитет по Приозерском району возбудил дела об убийствах. Поиски мужчин продолжаются.