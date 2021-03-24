Последние новости в Санкт-Петербурге на 24 марта 2021 года: Продление коронавирусных ограничений, нелепое ограбление банка и официальное наступление весны

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 24 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» по традиции собрала для читателей главные и последние новости в Санкт-Петербурге на вечер среды, 24 марта 2021 года. Начнем с хорошего – главный синоптик Северной столицы Александр Колесов официально объявил о наступлении весенней температуры в городе. Далее холодов можно не ждать, а вот тепла будет более, чем достаточно. Особенно радует, что солнце будет часто выглядывать в конце марта и начале апреля. К слову, о благоприятной погоде – у Петропавловской крепости тут же появились любители поймать загар, смотрите наш фактурный фоторепортаж с места.

Кассир отделения одного из крупных банков хладнокровно остановила грабителя, который потребовал от нее 10 миллионов и угрожал взрывом. Храбрая женщина выслушала злоумышленника, а затем просто встала, выключила свет и... ушла! У грабителя, как говорит молодежь, порвало шаблон, и он, немного погодя, отправился восвояси. Теперь его разыскивает полиция.

Ну и куда без обновления по коронавирусу. На этот раз Смольный продлил ряд ограничений с 25 марта по 30 апреля. К примеру, это запреты на проведение публичных мероприятий и работу ночных клубов и дискотек. Зато на регистрацию брака теперь допускается до 40 человек.