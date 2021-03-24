Больше 230 килограммов «санкционки» изъяли с рынка на юго-западе Санкт-Петербурга

Разнообразную "санкционку" обнаружили на рынке на юго-западе Санкт-Петербурга. Фото: ursn.spb.ru

230, 5 килограмма санкционной продукции обнаружили на одном из рынков, расположенных на юго-западе Санкт-Петербурга. Туда с проверкой заглянули сотрудники регионального управления Россельхознадзора вместе с коллегам-таможенниками. И не зря – в четырех торговых точках было к чему придраться. Инспекторы нашли на прилавках и в подсобках заграничное масло и разнообразные сыры и колбасы, которые были без документов и находились под запретом ввоза на территорию РФ в соответствии с указом президента.

- По информации на маркировочных этикетках специалисты определили страны происхождения товаров: сыр поступил из Эстонии, Великобритании, Германии, Финляндии, Италии, Дании и Польши; масло – из Финляндии; колбаса – из Испании и Финляндии, - рассказывают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Волей указа президента продукты отправились в печь. Уничтожение выглядит эффектно.