В Санкт-Петербурге замедлился спад второй волны пандемии коронавируса

В Петербурге замедлился процесс снижения распространение коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суточное количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге выросло на 22,66% по сравнению с прошлой средой. Смольный сигнализирует о замедлении спада второй волны пандемии. Неделю назад, 17 марта инфекцию подхватили 737 горожан, а 24-го числа таковых уже 904. Об обстановке в очередной раз отчитались в Межведомственном совете по борьбе с COVID-19 в Северной столице.

- Количество выздоровевших за неделю упало на 29,29%, а госпитализаций взрослых в стационары – на 2,97%. В больницах свободно почти 28% коек, доля тяжелобольных коронавирусной инфекцией составляет 27%. На аппарате ИВЛ находится 191 человек, - сообщается в свежем отчете совета при Смольном.

Добавим, что в среду в город привезли новую партию вакцины «Спутник V». В этот раз она крупная – почти 40 тысяч комплектов прививки. По последним данным, в Санкт-Петербурге вакцинировались 336 769 человек.