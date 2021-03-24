МЧС ругает петербуржцев за выход на лед при температурных качелях

В МЧС в очередной раз напомнили об опасности выхода на лед. Фото: Артем КИЛЬКИН

В МЧС в который раз попросили петербуржцев забыть про выход на лед, особенно при температурных качелях, что установились к концу марта в Северной столице. Только за эту среду спасатели вызволили из ледового плена больше 40 человек, среди них не только рыбаки, но и обычные гуляки. Им вновь и вновь твердят о смертельной опасности таких «приключений».

- В настоящее время из-за перепадов температуры воздуха с «минуса» на «плюс» покрытие рек представляет собой смесь из снега, льда и воды, а вовсе не крепкий монолит. Тем не менее, находится немало смельчаков, желающих испытать лед на прочность и поиграть с судьбой. Например, в районе Троицкого моста спасли желающих прокатиться на аэросанях, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Кроме этого спасатели доставили на берег 25 рыбаков, которые дрейфовали на льдине на Финском заливе недалеко от Южной дамбы. В очередной раз напомним – нарушителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Выход на лед в Петербурге запрещен до 15 апреля.