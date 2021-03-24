Комздрав заявил о высоком плато по числу госпитализаций петербуржцев с коронавирусом

В комитете по здравоохранению Петербурга заявили о высоком показателе суточной госпитализации больных коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый замглавы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана заявил о высоком плато по количеству госпитализаций горожан с коронавирусом. Однако положительная динамика все же имеется, за последние две недели в стационары отправили на 8% меньше зараженных, чем в предыдущие две семидневки. В основном, жители Северной столицы болеют в средней форме COVID-19.

- Постепенно снижается количество госпитализаций. В сутки это 300 и плюс-минус 20 человек ежедневно. Мы достаточно высоко находимся на плато по числу госпитализаций в сутки. Тяжелобольных пациентов сейчас 27%, средних – 70%, а легких – 3%. На аппарате ИВЛ находятся 209 человек. В стационарах открыты больше 6 тысяч коек, из них свободны 27%, – сообщил представитель Комздрава в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Что касается вакцинации, то в городе привились уже 336 769 человек. В эту среду в Петербург поступила новая крупная партия «Спутника V», насчитывающая почти 40 тысяч доз.