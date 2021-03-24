Полиция задержала жулика, продавшего блокаднице комплект белья за 50 тысяч рублей

В Петербурге задержали злоумышленника, продавшего 84-летней пенсионерке постельное белье по завышенной цене. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские задержали хитрого торговца Павла, продавшего блокаднице комплект постельного белья за 50 тысяч рублей. Реальная же цена товара не превышает пары тысяч. Все произошло 18 марта 2021 года в одном из домов на улице Парашютной. 84-летнюю бабушку застал врасплох обаятельный жулик. Он так разрекламировал белье, что пенсионерка не смогла отказать ему в покупке.

- Далее потерпевшая обратилась в полицию с заявлением, что ее обманули. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье за мошенничество. По подозрению задержан 30-летний петербуржец по имени Павел . В ходе досмотра в его автомобиле нашли большое количество комплектов постельного белья, их он сбывал пожилым гражданам по завышенной цене, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Следствие собирается просить суд о заключении жулика в СИЗО. Тем временем полиция устанавливает иные «грехи» злоумышленника.