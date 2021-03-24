ЗакС в первом чтении одобрил меры соцподдержки блокадникам Ленинграда из пригородов Петербурга

В ЗакСе одобрили в первом чтении законопроект о статусе блокадника Ленинграда. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ЗакСобрании Санкт-Петербурга в первом чтении одобрили проект закона, который позволит получать меры социальной поддержки блокадним Ленинграда, которые живут не только в самой Северной столице, но и даже в областных поселках. Парламентарии делают это, чтобы избежать двойных толкований при определении статуса жителя осажденного города.

- По инициативе ЗакСа уже отменили ограничения по сроку проживания в Ленинграде в период Великой Отечественной войны. Теперь новый законопроект определяет, что правами и льготами жителя блокадного города наделяются все, кто в те годы оказался на территории внутри блокадного кольца – независимо от административно-территориального деления Ленинграда и области, - подчеркивает глава парламента Вячеслав Макаров.

Добавим, что в 2020 году в органы социальной защиты обратилось 40 блокадников, переживших осаду Ленинграда как раз за формальной территорией Санкт-Петербурга.