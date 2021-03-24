Суд отказал в аресте жулика, продавшего блокаднице белье за 50 тысяч рублей

Суд не отправил в СИЗО предполагаемого обманщика 84-летней блокадницы. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Суд Санкт-Петербурга не стал арестовывать подозреваемого в продаже 84-летней пенсионерке белья за 50 тысяч рублей. Напомним, полиция получила заявление от обманутой блокадницы, которая пожаловалась на неизвестного жулика по имени Павел. Красноречивый мужчина очаровал бабушку и прорекламировал комплект постельного белья так, что та не устояла и купила его. Хотя рыночная цена товара более, чем в 10 раз ниже той, что предложил мошенник.

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника, в его машине были десятки таких комплектов. Его оперативно доставили в отдел и возбудили уголовное дело. Сотрудники МВД надеялись тут же отправить его в СИЗО, но суд решил по-своему.

- Следствию отказали в ходатайстве и определили подозреваемому меру ограничения в виде «запрета на определенные действия», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.