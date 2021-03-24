«Зенит» вошел в топ-50 лучших клубов мира за последнее десятилетие

"Зенит" занял 42 место в рейтинге лучших клубов мира за последнее десятилетие. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Зенит» попал в топ-50 лучших клубов мира за последнее десятилетие (с 2011-го по 2020-й годы) по версии Международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS. Команда из Санкт-Петербурга расположилась на 42-й позиции престижного рейтинга. Сине-бело-голубые стали лучшим российским клубом в топе IFFHS. «Краснодар» стал 95-м, а ЦСКА только 105-м. Возглавила рейтинг испанская «Барселона», за ней оказался мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

- При составлении рейтинга десятилетия учитывались результаты, которых добивались клубы с января 2011 по декабрь 2020 года в официальных соревнованиях, - поясняют в пресс-службе «Зенита».

Добавим, что петербургский клуб продолжает уверенно лидировать в чемпионате России, опережая ближайшего преследователя, «Спартак», на четыре очка. Следующий матч команда проведет только 5 апреля, после перерыва на игры сборных. В соперниках – «Химки».