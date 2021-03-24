Минздрав поставил Петербургу задачу привить от коронавируса 2,6 млн человек

В Минздраве РФ попросили властей Санкт-Петербурга привить от коронавируса 2,6 млн горожан. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Минздрав РФ поручил властям Санкт-Петербурга привить от коронавируса минимум 2,6 млн человек. Примечательно, что городской Межведомственный совет по борьбе с COVID-19 поставил задачу поскромнее – вакцинировать 1,2 млн жителей Северной столицы. В Смольном стараются выполнить план, но пока статистика не поражает.

- У нас 13% привит от того количества, который требует Минздрав РФ. Но они считают всех – и переболевших. Считается, что те, кто у нас болел около года назад, у них уже практически нет иммунитета. Наверное, есть смысл начинать их прививать. По критериям спустя 6 месяцев после болезни можно вакцинировать как раз, - сообщил первый замглавы Комздрава Андрей Сарана в эфире телепрограммы «Петербург. Город решений».

Добавим, что в Северной столице замедлился спад второй волны пандемии. При этом город держится на высоком плато по госпитализациям больных коронавирусом.