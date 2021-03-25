Закрылся востребованный у митингующих гайд-парк на площади Ленина в Петербурге

В Петербурге закрылся востребованный гайд-парк. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге закрылся предназначенный для митингов гайд-парк на площади Ленина. На это обратил вниманием уполномоченный по правам человека в Северной столице Александр Шишлов, выступая в ЗакСобрании. По словам омбудсмена, единственная востребованная у горожан площадка для массовых собраний пользовалась популярностью в 2019 и 2020 годы, а теперь внезапно канула в Лету. Напомним, в гайд-парке можно митинговать без согласования с властями.

- Гайд-парк на площади Ленина и три других образовали в февраля 2019 года постановлением правительства Петербурга, но временно, «до принятия городского закона, изменяющего нормы предельной заполняемости специально отведенных мест». В 2020-м приняли закон, в котором устанавливалось, что эта норма не может быть меньше 500 человек, и теперь, по мнению правительства Петербурга, постановление о четырех гайд-парках формально утратило силу, - сетует Александр Шишлов на трибуне ЗакСа.

В итоге, если коронавирусные запреты отменят, то про несогласованные публичные мероприятия на площади Ленина можно забыть.