Погода в Санкт-Петербурге: 25 марта 2021 года торжествует весна с отголосками зимы

"КП" рассказывает о погоде в Санкт-Петербурге на четверг, 25 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала, чего ждать от погоды в Санкт-Петербурге на 25 марта 2021 года. Торжествуйте те, кто так ждал весны – она таки пришла. Об этом заявил главный синоптик города Александр Колесов в интервью «КП». Спасибо стоит сказать теплым воздушным массам, которые заглянули в Северную столицу под влиянием атлантических циклонов.

В четверг, правда, еще стоит ждать отголосков зимы в виде мокрого снега, но его выпадет не так уж и много.

- 25 марта в Санкт-Петербурге будут местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, а днем от +5 до +7 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться, - сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Забегая вперед, на выходных в городе будет еще теплее!