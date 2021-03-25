До +7 градусов обещают в Петербурге в четверг

Весна окончательно пришла в Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербург окончательно пришла весна. Вчера в городе был побит рекорд 83-летней давности, температура поднялась выше +11 градусов. Сегодня таких показаний синоптики не обещают, но все равно будет достаточно тепло.

- 25 марта в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура утром +2...+4, днем +5...+7 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра контрольные термометры показывают +3,4 градуса. Давление составляет 758,0 мм ртутного столба, а влажность достигает 82 процентов.

В пригородах и на областных трассах, по словам синоптиков, еще может быть гололед, но в Петербурге снег и лед активно таят и уже вскоре исчезнут совсем. А вот в Ленинградской области потепление приведет к половодью. Его стоит ожидать в первой декаде апреля.