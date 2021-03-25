Четыре иномарки сгорели за ночь в разных районах Петербурга

"Мерседес" сгорел на проспекте Стачек. Фото: vk.com/spb_today

Сразу пять автомобилей сгорели в Петербурге всего за несколько часов. Вечер среды и ночь четверга оказались беспокойными для пожарно-спасательных подразделений, которым пришлось несколько раз выезжать по вызовам. Первый поступил из Красносельского района.

- 24 марта в 21:17 поступило сообщение о пожаре по адресу: 2-я Железнодорожная улица, 12. В автомобиле марки «Ауди» сгорели сгораемые части. В 21:57 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Через 2,5 часа поступил звонок о возгорании машины в Кировском районе. В 0:29 у дома 124 по проспекту Стачек вспыхнул «Мерседес». Он выгорел полностью. Огонь повредил еще одну легковушку.

- Соседнюю машину отогнали, но все равно зацепило, - пишут местные жители в соцсетях.

Третий вызов поступил из Адмиралтейского района. В 3:47 у дома 9, корпус 2 по Парфеновской улице загорелись «Рено» и «Киа». У обоих иномарок выгорели моторные отсеки.

Люди при пожарах не пострадали.