26 мигрантов поймали в погранзоне в Ленобласти

Двоих нарушителей миграционного режима вышлют из России. Фото: ПУ ФСБ по СПб и ЛО

Еще 26 нарушителей режима пребывания в пограничной зоне выявили сотрудники погранслужбы ФСБ России. Очередную партию иностранцев, в основном выходцев из государств СНГ, они выявили во время рейдов, прошедших с 17 по 20 марта.

- 16 иностранных граждан привлечены к административной ответственности с назначением денежного штрафа и выдворением за пределы пограничной зоны, а по двоим случаям Выборгским районным судом принято решение о высылке за пределы России, - сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас двое нарушителей ждут отправки на родину во временном пункте пребывания для незаконных мигрантов в Красном Селе.

Еще 10 человек, работавших на одном из предприятий, расположенных в погранзоне, получили по пять тысяч штрафа из-за отсутствия разрешающих пребывание документов. Речь идет в том числе о гражданах России.

Всего с начала года в погранзонах Ленобласти было задержано 730 нарушителей, из которых 160 - россияне.