КАД встал в огромную 8-километровую пробку утром 25 марта

Несколько аварий в районе Шушар собрали пробки в обе стороны. Фото: Яндекс.Карты.

Огромный затор образовался на внутреннем кольце КАД утром 25 марта. Причиной 8-километровой пробки, которая начинается от Новосаратовки, стало ДТП в районе Шушар. При этом стоит и внешнее кольцо от развязки с Московским шоссе до съезда на Софийскую улицу. Здесь также произошли несколько аварий.

- ДТП в левом и среднем ряду, частично занят правый ряд, - пишут водители на Яндекс.Картах.

Пробка на внешнем кольце хоть и не такая длинная, как на внешнем, но она превышает четыре километра.

Других затруднений на КАД утром четверга нет. А в целом пробки на 9:00 оцениваются в четыре балла. Заторы отмечены на Народной улице в сторону Володарского моста, на Заневском проспекте в центр. На съезде со Свердловской набережной в сторону Красногвардейской площади. К самой площади стоят Якорная и Среднеохтинский.

Также стоит Смольная набережная от Большеохтинского моста в сторону центра. Традиционны заторы у Финляндского и Московского вокзалов.