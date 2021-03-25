Трубу прорвало у детской поликлиники на Камышовой улице

Подходы к детской поликлинике залило водой. Фото: vk.com/spb_today

Очередной прорыв трубы произошел в Петербурге. На этот раз коммунальная авария случилась в Приморском районе. Причем так «удачно», что вода залила все подступы к детской поликлинике, куда с утра пришли родители с малышами.

- У детской поликлиники №70, на Камышовой, 48 корпус 2 бьет гейзер из под люка. Служб нет, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, ограждения с надписью «Водокнал» на месте происшествия имеются, так что кто-то их должен был выставить, - резонно отмечают пользователи соцсетей. При этом один заборчик установлен как раз на крышке люка, из-под которого и фонтанирует холодная вода - именно за нее отвечает «Водоканал».

- Открытие фонтанов, неофициальное, - шутят горожане.

Напомним, что два дня назад мощная коммунальная авария произошла на Исполкомской улице. Там многометровый фонтан кипятка затопил проезжую часть и несколько припаркованных машин.