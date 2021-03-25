Число обследований на коронавирус выросло в Петербурге на 25 марта 2021 года

Более 22,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за последние сутки выросло число обследований на коронавирус. По данным Смольного на четверг, 25 марта 2021 года, анализы сдали более 22,5 тысяч человек, днем ранее - более 18 тысяч горожан.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22521 человека. Обработано 15053 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

Накануне губернатор Александр Беглов продлил коронавирусные ограничения в городе вплоть до 30 апреля. Однако некоторые послабления все же произойдут с 25 марта. Так, молодоженам теперь можно приглашать в ЗАГС на регистрацию брака до 40 человек. Также с 25 марта организаторам массовых спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий придется согласовывать их проведение только в том случае, если на них будут присутствовать более 75 человек.