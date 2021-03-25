Елизавета Туктамышева показала медаль с чемпионата мира по фигурному катанию 2021

Елизавета Туктамышева после короткой программы - третья Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургская фигуристка после шестилетнего перерыва сенсационно вернулась на Чемпионат мира по фигурному катанию-2021. В среду, 24 марта, фигуристки-одиночницы выступали в короткой программе. В ней Елизавета Туктамышева стала третьей.

Спортсменка практически идеально откатала программу, получив максимальный уровень за все элементы кроме дорожки шагов. Но Лизу обошла только японка Рика Кихира, получившая и за дорожку четвертый уровень. А на первом месте после короткой программы тоже россиянка Анна Щербакова. Ее отрыв от Туктамышевой, чуть больше двух баллов.

Уже в пятницу на льду развернется борьба за золото - спортсменки представят произвольную программу. А пока первую тройку по итогам короткой программы наградили малыми медалями. У Туктамышевой бронзовая - фигуристка уже показала ее подписчикам в соцсетях.

"Уже не зря приехала", - пошутила Елизавета.