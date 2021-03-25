Молодого наркоторговца задержали в Петербурге

В Петербурге задержали молодого кладмена, который в Ленобласти выращивал марихуану / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга задержала молодого парня, который занимался продажей наркотиков. 24-летнего петербуржца поймали в ночь на 23 марта 2021 года у дома 39 по проспекту Шаумяна. При себе у него был пакетик с 1 граммом мефедрона. Но дома запас у него оказался куда больше.

- Продажу наркотиков парень осуществлял через интернет-магазин, где работал так называемым кладменом, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Дома у парня нашли несколько пакетов с порошком, который оказался наркотиком мефедроном. Общая масса вещества порядка 1,5 килограмма.

Также оказалось, что молодой человек арендовал дачный дом в поселке Назия, в котором он устроил небольшую наркоплантацию. Во время обыска там нашли 740 граммов конопли и оборудование для культивации растений.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.