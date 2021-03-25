21-летнему парню пробили голову ножом в драке у «Шавермы» на Васильевском острове

Поход за шавермой едва не стоил жизни 21-летнему петербуржцу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Василеостровского района ищет двух подозреваемых, которые устроили драку возле кафе «Шаверма» у метро «Василеостровская». В потасовке пострадал 21-летний парень, которого с ножевым ранением госпитализировали в Мариинскую больницу.

- 24 марта в 08:11 в полицию поступила телефонограмма о том, что 23 марта в 12:00 бригадой скорой помощи из травмпункта Василеостровского района с сочетанной травмой головы и груди, проникающей колото-резаной раной левой части головы с повреждением височной доли, переломом височной доли, колото-резаной раной грудной клетки лопаточной области, в тяжелом состоянии (опросу не подлежит) госпитализирован мужчина 2001 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Отец пострадавшего пояснил сотрудникам полиции, что сын позвонил ему на телефон и сообщил, что у него болит голова. Мужчина вернулся домой и увидел кровь, после чего отвез сына в травмпункт.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.