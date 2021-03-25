Петербуржца ограбили в машине и выкинули на трассе

Пьяного петербуржца ограбили в попутке и выбросили на дорогу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пьяного мужчину ограбили в "попутке", которую он поймал, чтобы доехать до дома. В ночь на четверг, 25 марта 2021 года, 28-летний житель города Пушкин обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, что в пять часов утра 21 марта на Ленсоветовской дороге остановил машину "Ладу Приору" и попросил его подвести. Однако в итоге до дома не добрался и остался без ценных вещей.

- Заявитель сел в машину, в которой сидели трое мужчин. Один из них стал угрожать предметом, похожим на пистолет, отобрал у пьяного пассажира 2 тысячи рублей и мобильный телефон. После этого заявителя высадили из машины, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Спустя 20 минут после подачи заявления, в поселке Ленсоветовский у дома 231 по Московскому шоссе оперативники остановили черную "Ладу", описанную мужчиной. В автомобиле находились трое: 28-летний приезжий из Кабардино-Балкарии и двое жителей Дагестана, одному 28 лет, второму 20. Во время досмотра у них обнаружили пневматический пистолет. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.