Уровень заражения коронавирусом в Петербурге снизился до показателей минувшей осени

Последние новости по коронавирусу в Петербурге на 25 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с начала весны наблюдается постоянный спад интенсивности распространения коронавируса. В четверг, 25 марта 2021 года, уровень заражения впервые за долгие месяцы вернулся к показателям конца октября. За последние сутки инфекцию выявили всего у 804 человек.

- За все время пандемии в Петербурге коронавирус официально подтвержден был у 390 268 человек. Из них полностью выздоровели 341 141 (+1273 за последние сутки), за все время скончались 12 066 горожан (+37 за сутки), - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Данные по коронавирусу в Петербурге на 25 марта 2021 года / Фото: Яндекс

Добавим, что накануне в городе выросло число обследований с 18 тысяч до 22,5 тысяч человек за сутки. Однако скачка выявления заболеваемости при этом не произошло.

Также губернатор Александр Беглов продлил коронавирусные ограничения вплоть до 30 апреля.