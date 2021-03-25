Первые медведи вышли из берлоги в Ленобласти

Медведи вышли из берлоги в Ленобласти. Фото: vk.com/n_svirsky / Сергей Назаров.

Весна вступает в свои права и природа просыпается. Из-под земли пробиваются первые подснежники, а впавшие в спячку животные - выходить из нее. И если в питомниках и зоопарках это произошло чуть раньше, то дикие медведи вышли из своих берлог только сейчас.

- В Нижне-Свирском заповеднике вышел из берлоги первый медведь. 23 марта, первый в этом сезоне след проснувшегося животного обнаружил старший государственный инспектор по охране окружающей среды Сергей Назаров, - сообщает в соцсетях пресс-служба заповедника.

Специалисты отмечают, что время пробуждения мишек зависит от погоды. Если она теплая, а весна ранняя, то и звери проснутся быстрее. При этом косолапые могут и проснувшись оставаться в берлоге несколько недель, вылезая из нее лишь когда голод сильно даст о себе знать.

- Медведи выглядят худыми, поскольку за время спячки исчерпали накопленный запас питательных веществ. Самки рождают зимой медвежат, поэтому из «женской берлоги» выходит сильно похудевшая мама с несмышлеными детенышами, - отмечают в заповеднике.

Животные начинают раскапывать корни растений и прошлогодние ягоды на болотах, собирать остатки падали, а также охотиться на зверей и птиц.