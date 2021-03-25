Движение по Приморскому шоссе в Петербурге перекроют на три года

Движение по Приморскому шоссе ограничат на три года в связи с реконструкцией Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге более чем на три года ограничат движение по Приморскому шоссе. В четверг, 25 марта 2021 года, государственная административно-техническая инспекция сообщила, что с 27 марта 2021 года по 8 сентября 2023 года на участке трассы будет проходить реконструкция.

- В связи с продолжением работ по реконструкции дороги ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе от 1-го Лахтинского моста до дома 89, литера А, по Школьной улице, - сообщили в ГАТИ.

Также на два месяца с 27 марта по 29 мая будет ограничено движение по Школьной улице от улицы Савушкина до Туристской улицы, а с 28 марта по 29 мая по улице Савушкина от Приморского шоссе до Школьной улицы.

Кроме того, по проспекту Энергетиков от Партизанской улицы до Якорной улицы ограничат движение для машин в связи с прокладкой газопровода. Работы будут проходить с 29 марта по 3 апреля.