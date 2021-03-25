Пожарные и дорожники спасли от потопа жителей Ленобласти

Дорожники и пожарные спасли деревню в Ленобласти от наводнения / Фото: Дорожный комитет ЛО

В Ленинградской области пожарные и работники дорожной службы спасли жителей деревни Малые Горки от потопа. Предприимчивые владельцы земельных участков вдоль дороги Стрельна — Кипень — Гатчина засыпали мелиоративные канавы из-за чего вода начала подбираться к домам. В четверг, 25 марта 2021 года, дорожники и работники МЧС начали спасательную операцию.

- Уровень талых вод постепенно становился все выше, так как ей было некуда уходить. Она стала плавно перетекать к домам, затапливая все на своем пути, - рассказали в дорожном комитете области.

В итоги ситуацию на контроль взяли дорожники Гатчинского района. Они пригнали на место экскаватор, который заново прорыл канавы, а часть талых вод откачали насосом пожарной машины.

В "Ленавтодоре" уточнили, что самой дороге подтопление не угрожало: вода уходила за границы полосы отвода магистрали.