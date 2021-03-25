Смольный официально отменил решение о взымании платы за лифты с жильцов первых этажей

Лифтовой вопрос рассорил жителей разных этажей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по тарифам сдал назад: ведомство выпустило распоряжение о приостановлении действия другого распоряжения, в котором говорилось о взымании платы за пользование лифтов со всех жителей дома, в том числе тех, квартиры которых находятся на первом этаже. Платежки приходили даже тем горожанам, в парадных которых в принципе нет лифта. Это вызвало законное возмущение.

- Надо разбираться относительно того, кто соответствующие начисления посчитал. Абсурдно и несправедливо ведь, с одной стороны. Здравый смысл должен восторжествовать, - заявлял в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге на 92.0 FM» депутат ЗакСа Денис Четырбок, к которому начали поступать жалобы от петербуржцев.

Позднее оказалось, что по закону все вроде как правильно, но долгие годы в Петербурге действовал негласный мораторий для жильцов первых этажей и безлифтовых парадных, введенный еще при Валентине Матвиенко. Однако эта льгота не соответствовала закону, так как все жители многоквартирного дома обязаны платить за его содержание и прокуратура потребовала отменить льготу, что и было сделано.

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