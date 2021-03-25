Туман на три дня накроет Ленинградскую область

Туман опустится на Ленобласть 26 марта Фото: Александр ГЛУЗ

Потепление в Ленинградской области принесло за собой туман. По предупреждению МЧС, в течение трех дней, начиная с 26 марта 2021 года, в регионе будет стоять густая дымка. Из-за плохой видимости автомобилистам стоит ездить медленнее и аккуратнее, а местным жителям воздержаться от похода в лес.

- Ночью и утром с 26 по 28 марта на дорогах Ленобласти ожидается гололедица. В отдельных районах региона, преимущественно 26 и 27 марта, будет туман, - рассказали спасатели.

В целом, хоть в области и потеплело, отголоски зимы пока сохранятся. В пятницу, 26 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем в большинстве районов пройдет небольшой дождь, местами мокрый снег. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов, днем поднимется до 5-10 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду.