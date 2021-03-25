МЧС еще раз предупредило об опасности выхода на лед в Петербурге

МЧС предупреждает об опасности выхода на лед. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу в очередной раз обратилась к жителям города и в особенности к рыбакам, которые продолжают выходить на лед несмотря на запрет. По словам спасателей, лед только кажется крепким, а на самом деле много где представляет собой снежную кашу, которая смертельно опасна.

-В настоящее время из-за перепадов температуры воздуха с «минуса» на «плюс» ледовое покрытие представляет собой смесь из снега, льда и воды, а вовсе не крепкий монолит. Тем не менее, находится немало смельчаков, желающих испытать лед на прочность и поиграть с судьбой, - сообщает пресс-служба ведомства.

Только за минувший день спасатели несколько раз выводили на лед судно на воздушной подушке. С его помощью были эвакуированы рыбаки, оказавшиеся на оторванной от берега льдине. Но особенно спасателей возмужают взрослые, гуляющие по льду с детьми и рискующие жизнями малышей.

- Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу вновь и вновь призывает горожан не повергать свою жизнь неоправданному риску! И напоминает, что выход на ледовое покрытие запрещен до 15 апреля 2021 года.