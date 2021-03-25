Достопримечательности Петербурга останутся без света в "Час Земли"

Без света на час останутся 40 зданий в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В субботу, 27 марта 2021 года, Санкт-Петербург традиционно примет участие в международной акции "Час Земли". В честь этого в городе отключат подсветку более 40 знаковых зданий и сооружений.

- Отключение традиционно произойдет в 20:30 часов. Без света останутся Эрмитаж, Главный штаб, Кунсткамера, Меншиковкий дворец, Институт Культуры, Дворцовый, Благовещенский, Троицкий, Биржевой мосты, - рассказали в Смольном.

В этом году акция посвящена теме открытости экологической информации и пройдет под слоганом "Откройся". Присоединиться к ней может каждый петербуржец. Для этого просто надо выключить свет минимум на час и дать отдохнуть нашей планете.

"Час Земли" - самая массовая акция на планете. В ней ежегодно принимают участие 188 стран и более 2 миллиардов человек. В тысячах городов по всей планете символически погаснет свет и электроприборы на один час. Кроме того, самые известные архитектурные памятники мира погасят свою подсветку, чтобы выразить неравнодушие к будущему нашей планеты.